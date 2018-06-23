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Воробьев: Ковальчук станет лидером в клубе НХЛ "Лос-Анджелес"

Спорт
23 июня, 21:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В субботу клуб объявил о достижении договоренности с Ковальчуком о трехлетнем контракте

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающему Илье Ковальчуку в клубе Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Лос-Анджелес" будет уготована роль лидера команды. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России и СКА Илья Воробьев.

В субботу клуб объявил о достижении договоренности с Ковальчуком о трехлетнем контракте. Агент хоккеиста Джей Пи Бэрри рассказал ТАСС, что "Лос-Анджелес" был приоритетным вариантом для игрока.

"Он [Ковальчук] может вписаться в любую команду НХЛ, и почему не в "Лос-Анджелес"? Туда игроков берут на конкретную роль, и понятно, что в этой команде ему уготована роль лидера, - сказал Воробьев. - Там есть некая составляющая, которая должна помочь добиться ему цели, есть очень хорошие игроки. Илья - большой профессионал, он к этому стремился, и я желаю, чтобы он добился своей цели".

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На момент истечения контракта с "Лос-Анджелесом" Ковальчуку будет 38 лет, однако, по словам Воробьева, есть шанс, что он может продолжить играть за океаном на высоком уровне. "Я все время говорю, что нет молодых и старых игроков, а есть хорошие и плохие. Единственное, любые рекорды происходят потому, что следующее поколение спортсменов сильнее, выше, быстрее. Хоккеист определенного возраста не становится быстрее и выступает на том же уровне", - отметил он.

"До определенного момента ты можешь это компенсировать своей головой, умением, опытом, но когда эта разница в скорости в полсекунды, ты просто не успеваешь. Если взрослый игрок может кататься на равных с молодежью, то он может продолжать играть дальше до 40 лет и более. Если же ты не успеваешь за ними, они перебегают тебя на полсекунды, то есть смысл подумать, надо ли играть дальше или нет", - добавил он.

Ранее форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА, куда он перешел в 2013 году из "Нью-Джерси", объявив о завершении карьеры в НХЛ.

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