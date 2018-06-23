Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карякин вышел в лидеры на шахматном турнире в Париже после девяти туров блица

Спорт
23 июня, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В субботу шахматисты сыграли девять туров в блиц, в первые три дня турнира они сыграли девять туров в быстрые шахматы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает первое место перед заключительным днем на этапе Гран-тура, который проходит в Париже.

В субботу шахматисты сыграли девять туров в блиц, в первые три дня турнира они сыграли девять туров в быстрые шахматы. Карякин обыграл своих соотечественников Владимира Крамника и Александра Грищука, американцев Уэсли Со и Фабиано Каруану, индийца Вишванатана Ананда и армянина Левоня Ароняна. Также он проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову, французу Максиму Вашье-Лаграву, и сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.

Грищук обыграл Со и Каруану, но, кроме Карякина, он проиграл Накамуре и Ананду. Также россиянин сыграл вничью с Мамедьяровым, Крамником, Вашье-Лагравом и Ароняном. Крамник победил Мамедьярова и Каруану, сыграл вничью с Грищуком, Со и Анандом, а также уступил Ароняну, Накамуре, Вашье- Лаграву, и как было отмечено выше, Карякину.

После девяти туров в блиц Карякин единолично лидирует в таблице, набрав 17,5 очка. Далее идут Накамура (16,5), Со (16), Вашье-Лаграв (15), Аронян (14), Ананд (12,5), Мамедьяров (11,5), Грищук (11), Каруана и Крамник (по 10,5).

Призовой фонд парижского этапа Гран-тура составляет $150 тыс. Гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы и девять туров в блиц. В заключительный день турнира, 24 июня, шахматисты сыграют еще девять туров в блиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
2
В ДНР сообщили, что отразили нападение украинских сил на южном направлении
3
В Тернопольской области Украины взорвались емкости с биоэтанолом
4
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
5
МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью
6
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости