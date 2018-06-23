Карякин вышел в лидеры на шахматном турнире в Париже после девяти туров блица

ТАСС, 23 июня. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает первое место перед заключительным днем на этапе Гран-тура, который проходит в Париже.

В субботу шахматисты сыграли девять туров в блиц, в первые три дня турнира они сыграли девять туров в быстрые шахматы. Карякин обыграл своих соотечественников Владимира Крамника и Александра Грищука, американцев Уэсли Со и Фабиано Каруану, индийца Вишванатана Ананда и армянина Левоня Ароняна. Также он проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову, французу Максиму Вашье-Лаграву, и сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.

Грищук обыграл Со и Каруану, но, кроме Карякина, он проиграл Накамуре и Ананду. Также россиянин сыграл вничью с Мамедьяровым, Крамником, Вашье-Лагравом и Ароняном. Крамник победил Мамедьярова и Каруану, сыграл вничью с Грищуком, Со и Анандом, а также уступил Ароняну, Накамуре, Вашье- Лаграву, и как было отмечено выше, Карякину.

После девяти туров в блиц Карякин единолично лидирует в таблице, набрав 17,5 очка. Далее идут Накамура (16,5), Со (16), Вашье-Лаграв (15), Аронян (14), Ананд (12,5), Мамедьяров (11,5), Грищук (11), Каруана и Крамник (по 10,5).

Призовой фонд парижского этапа Гран-тура составляет $150 тыс. Гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы и девять туров в блиц. В заключительный день турнира, 24 июня, шахматисты сыграют еще девять туров в блиц.