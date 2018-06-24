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Пятнадцать россиян было выбрано во второй день драфта НХЛ

Спорт
24 июня, 1:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Во втором раунде было выбрано четыре российских игрока

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ТАСС, 24 июня. Пятнадцать российских игроков выбрали североамериканские клубы во второй день драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во второй день драфта НХЛ проходят 2-7 раунды. Днем ранее в первом раунде драфта было выбрано четыре российских хоккеиста. Под вторым общим номером "Каролина" выбрала нападающего Андрея Свечникова, под девятым номером "Нью- Йорк Рейнджерс" взял нападающего Виталия Кравцова, нападающий Григорий Денисенко ушел под 15-м выбором во "Флориду". Защитник Александр Алексеев был выбран под последним, 31-м номером "Вашингтоном".

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Во втором раунде было выбрано четыре российских игрока. "Монреаль" выбрал защитника Александра Романова (38-й номер), "Нью-Йорк Айлендерс" - нападающего Руслана Исхакова (43), "Коламбус" - форварда Кирилла Марченко (49), "Вегас" - нападающего Ивана Морозова (61). В третьем раунде еще четыре российских хоккеиста нашли себе клубы. "Торонто" взял нападающего Семена Дер-Аргучинцева (76), который стал самым молодым игроком драфта (17 лет 9 месяцев 8 дней), "Лос-Анджелес" - форварда Булата Шафигуллина (82), "Миннесота" - нападающего Александра Хованова (86), "Тампа" - защитника Дмитрия Семыкина (90).

В четвертом раунде был взят только один российский игрок - вратаря Ивана Просветова выбрала "Аризона" (114). Защитник Данила Журавлев стал единственным россиянином, взятым в пятом раунде. Под 146-м номером его выбрал клуб "Колорадо". Нападающий Артем Манукян (186) был взят "Ванкувером" в шестом раунде драфта.

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Четыре россиянина выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2018 года

Четыре российских хоккеиста клубы НХЛ выбрали в последнем, седьмом раунде драфта. Нападающий Дмитрий Завгородний (198) ушел в "Калгари", вратарь Шамиль Шмаков (202) - в "Колорадо", нападающий Семен Кизимов (211) - в "Торонто". Форвард Павел Шень стал последним россиянином, выбранным на драфте 2018 года. Под 212-м номером он ушел в "Бостон".

Больше всего на драфте было выбрано канадских хоккеистов - 73. Клубы НХЛ также взяли 54 американских игрока. Среди европейцев больше всего было выбрано шведских игроков - 29. В прошлом году на драфте клубы себе нашли 18 российских игроков.

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