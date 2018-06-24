Пятнадцать россиян было выбрано во второй день драфта НХЛ

ТАСС, 24 июня. Пятнадцать российских игроков выбрали североамериканские клубы во второй день драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во второй день драфта НХЛ проходят 2-7 раунды. Днем ранее в первом раунде драфта было выбрано четыре российских хоккеиста. Под вторым общим номером "Каролина" выбрала нападающего Андрея Свечникова, под девятым номером "Нью- Йорк Рейнджерс" взял нападающего Виталия Кравцова, нападающий Григорий Денисенко ушел под 15-м выбором во "Флориду". Защитник Александр Алексеев был выбран под последним, 31-м номером "Вашингтоном".

Во втором раунде было выбрано четыре российских игрока. "Монреаль" выбрал защитника Александра Романова (38-й номер), "Нью-Йорк Айлендерс" - нападающего Руслана Исхакова (43), "Коламбус" - форварда Кирилла Марченко (49), "Вегас" - нападающего Ивана Морозова (61). В третьем раунде еще четыре российских хоккеиста нашли себе клубы. "Торонто" взял нападающего Семена Дер-Аргучинцева (76), который стал самым молодым игроком драфта (17 лет 9 месяцев 8 дней), "Лос-Анджелес" - форварда Булата Шафигуллина (82), "Миннесота" - нападающего Александра Хованова (86), "Тампа" - защитника Дмитрия Семыкина (90).

В четвертом раунде был взят только один российский игрок - вратаря Ивана Просветова выбрала "Аризона" (114). Защитник Данила Журавлев стал единственным россиянином, взятым в пятом раунде. Под 146-м номером его выбрал клуб "Колорадо". Нападающий Артем Манукян (186) был взят "Ванкувером" в шестом раунде драфта.

Четыре российских хоккеиста клубы НХЛ выбрали в последнем, седьмом раунде драфта. Нападающий Дмитрий Завгородний (198) ушел в "Калгари", вратарь Шамиль Шмаков (202) - в "Колорадо", нападающий Семен Кизимов (211) - в "Торонто". Форвард Павел Шень стал последним россиянином, выбранным на драфте 2018 года. Под 212-м номером он ушел в "Бостон".

Больше всего на драфте было выбрано канадских хоккеистов - 73. Клубы НХЛ также взяли 54 американских игрока. Среди европейцев больше всего было выбрано шведских игроков - 29. В прошлом году на драфте клубы себе нашли 18 российских игроков.