Боксер Папин нокаутировал намибийца Шихепо и завоевал интернациональный пояс IBF

ТАСС, 24 июня. Россиянин Алексей Папин завоевал интернациональный пояс Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

30-летний Папин нокаутировал Уилбефорса Шихепо из Намибии в восьмом раунде поединка за пояс интернациональной чемпиона. Бой прошел в субботу в "Академии бокса Флойда Мэйуэзера" в Жуковке.

Папин в 2017 году провел четыре поединка на профессиональном ринге и во всех одержал досрочные победы. В своем последнем бою в ноябре 2017 года он в первом раунде нокаутировал бывшего претендента на титул чемпиона мира украинца Исмаила Силлаха. Всего в послужном списке россиянина теперь десять побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

На счету 35-летнего Шихепо 25 побед (18 нокаутом) и 10 поражений.