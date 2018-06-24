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Космонавт Мисуркин ровно сутки играл в бадминтон в Орле

Спорт
24 июня, 6:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Организаторы акции планировали подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, но потом отказались от этой идеи

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ТАСС, 24 июня. Российский космонавт Александр Мисуркин сутки играл в бадминтон в Орле, матч начался в 06:00 23 июня и завершился в 06:00 24 июня. Его соперниками стали 120 орловцев, каждый сеанс игры длился чуть больше 15 минут, сообщил ТАСС директор по развитию федерации бадминтона Орловской области Сергей Ступин.

"Акцию мы решили назвать "Земные сутки космического бадминтона". Помимо того, что Александр Мисуркин прославленный космонавт, он еще и президент региональной федерации бадминтона Орловской области. На сайте федерации за месяц до старта акции начался прием заявок, о желании посоревноваться с Александром Мисуркиным заявили 120 человек", - сказал Ступин.

Организаторы акции планировали подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, но потом отказались от этой идеи. По словам Ступина, визит комиссии обошелся бы как минимум в два миллиона рублей, таких денег у орловской федерации нет. 

А Мисуркин подчеркнул, что "основная цель - не рекорд, намного важнее привлечь как можно больше жителей Орловской области в этот олимпийский вид спорта". "В планах у федерации сделать так, чтобы к 2020 году хотя бы 5% жителей региона занимались бадминтоном", - добавил он.

Федерация бадминтона Орловской области была презентована 16 мая. За несколько месяцев удалось создать базу бадминтона на территории орловского городского центра культуры. "В сентябре в областной школе олимпийского резерва открывается секция бадминтона", - сказал Мисуркин.

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