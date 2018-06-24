Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Овечкин прилетел в Москву

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин прилетел в Москву. Самолет с 32-летним форвардом на борту приземлился в аэропорту Шереметьево в 07:12 мск, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Хоккеист прилетел в Россию без Кубка Стэнли, так как график путешествия трофея пока не утвержден. По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину.

На выходе из зала прилета международных рейсов Овечкина встречало около 40 поклонников хоккея, а также несколько десятков активистов движения Putin Team. Хоккеист поблагодарил собравшихся, а также отметил, что не ожидал такого теплого приема. "Рад вернуться домой, спасибо большое всем кто встретил. Теперь нужно прийти в себя и вперед",- сказал Овечкин.

@ovi8 прилетел в Москву! #Вашингтон #НХЛ #Россия #Шереметьево pic.twitter.com/7357JMnT4p — Mikhail_lichkov (@lichkov_mikhail) 24 июня 2018 г.

"Если говорить о планах, то в первую очередь хотелось бы увидеть отца, родных, друзей. Последние две недели в "Вашингтоне" были очень тяжелыми, Кубок Стэнли все-таки выиграли. Ну и, конечно же, заниматься любимыми делами. Повторюсь, нужно немного оклематься и, как говорится, готов к труду и обороне", - добавил хоккеист.

"Вашингтон" в прошедшем сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии "Вегас" со счетом 4-1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх. Россиянин получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.