Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Овечкин прилетел в Москву

Спорт
24 июня, 7:17 дата обновления: 24 июня, 8:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

32-летний хоккеист прилетел в Россию без Кубка Стэнли, так как график путешествия трофея пока не утвержден

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин прилетел в Москву. Самолет с 32-летним форвардом на борту приземлился в аэропорту Шереметьево в 07:12 мск, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Хоккеист прилетел в Россию без Кубка Стэнли, так как график путешествия трофея пока не утвержден. По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину.

На выходе из зала прилета международных рейсов Овечкина встречало около 40 поклонников хоккея, а также несколько десятков активистов движения Putin Team. Хоккеист поблагодарил собравшихся, а также отметил, что не ожидал такого теплого приема. "Рад вернуться домой, спасибо большое всем кто встретил. Теперь нужно прийти в себя и вперед",- сказал Овечкин.

"Если говорить о планах, то в первую очередь хотелось бы увидеть отца, родных, друзей. Последние две недели в "Вашингтоне" были очень тяжелыми, Кубок Стэнли все-таки выиграли. Ну и, конечно же, заниматься любимыми делами. Повторюсь, нужно немного оклематься и, как говорится, готов к труду и обороне", - добавил хоккеист.

"Вашингтон" в прошедшем сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии "Вегас" со счетом 4-1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх. Россиянин получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Смотрите также

Путин поздравил хоккеиста Овечкина и "Вашингтон" с победой в Кубке Стэнли

Трамп назвал Овечкина настоящей суперзвездой

Овечкин признался, что поседел еще больше от переживаний за сборную России по футболу

Овечкин планирует привезти Кубок Стэнли в хоккейную школу московского "Динамо"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
2
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились
3
В селе под Красноярском задержали подростка за убийство девятилетнего мальчика
4
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса"
5
МИД Приднестровья: решения о выводе военных РФ не могут приниматься без Тирасполя
6
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
7
ФИФА открыла дело в отношении швейцарских игроков из-за способа празднования гола на ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости