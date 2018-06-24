Овечкин: даты турне Кубка Стэнли по России станут известны через два-три дня

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. График турне Кубка Стэнли по России пока не утвержден, подробности станут известны через два-три дня. Об этом журналистам сообщил российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин.

В воскресенье 32-летний хоккеист прилетел в Москву без Кубка Стэнли. По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал данный трофей, имеет право привезти его на родину.

"Все даты по поводу того, когда я привезу Кубок Стэнли, будут известны немного позже, - сказал Овечкин. - Тяжело сейчас называть точные даты, потому что еще не известно, когда будет можно. Думаю, что в ближайшие два-три дня вы все узнаете из моего Instagram".

Также российский хоккеист отметил, что имена игроков "Вашингтона" на Кубке Стэнли еще не выгравированы. "Это будет сделано немного попозже", - сказал Овечкин.

"Вашингтон" в сезоне-2017/18 впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф, забросив 15 шайб в 24 играх, также он стал обладателем приза самому ценному игроку Кубка Стэнли.