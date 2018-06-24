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Кармело Энтони продолжит выступать за "Оклахому" в следующем сезоне НБА

Спорт
24 июня, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Контракт 34-летнего баскетболиста истекает летом следующего года, однако уже в нынешнее межсезонье он мог расторгнуть соглашение

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Кармело Энтони (справа)

Кармело Энтони (справа)

© AP Photo/Sue Ogrocki

ТАСС, 24 июня. Форвард Кармело Энтони не выйдет на рынок свободных агентов нынешним летом и продолжит выступать за "Оклахому" в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает телеканал ESPN.

Контракт 34-летнего баскетболиста истекает летом следующего года, однако уже в нынешнее межсезонье он мог расторгнуть соглашение и выйти на рынок свободных агентов. По информации издания, Энтони уже уведомил "Оклахому" о своем решении остаться в команде, в сезоне-2018/19 его зарплата составит $27,9 млн в год.

Энтони перешел в "Оклахому" в результате обмена из "Нью- Йорка" в 2017 году, он является одним из самых результативных игроков лиги в ее современной истории, за карьеру он 10 раз становился участником Матча звезд НБА и единожды - лучшим снайпером регулярного чемпионата (2013 год). В прошлом сезоне Энтони чаще был задействован на позиции тяжелого форварда, из-за чего впервые в карьере не смог достичь отметки в 20 очков в среднем за игру в регулярном чемпионате (78 сыгранных матчей в "регулярке" из 82) и продемонстрировал худший процент попаданий с игры за время выступления в НБА (43%), в плей-офф он провел за "Оклахому" шесть матчей, набирая в среднем по 11,8 очка.

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