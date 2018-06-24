Шварцман не смог финишировать во второй гонке этапа европейской "Формулы-3" в Германии

ТАСС, 24 июня. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман не смог финишировать во второй гонке третьего этапа европейской "Формулы-3", который проходит в немецком Нюрнберге.

Шварцман, стартовавший с первого места, неудачно вошел в первый поворот, его смогли обойти два соперника. С одним из них у россиянина произошел контакт, в результате которого его отбросило в заградительный барьер. В итоге на болиде Шварцмана была сломана передняя подвеска и он был вынужден закончить гонку.

На старте гонки произошла серьезная авария: британец Дэн Тиктум (Motorpark) заглох на стартовой решетке и в его болид на полной скорости въехал индиец Амея Вайдянатан (Carlin). Пилоты не пострадали, гонка была остановлена красными флагами примерно на полчаса, чтобы убрать обломки с трассы.

Победу одержал эстонец Юрий Випс (Motorpark), вторым финишировал британец Энаам Ахмед (Hitech Bullfrog GP), третьим - итальянец Маркус Армстронг (Prema). Россиянин Никита Троицкий (Carlin) стал 12-м, Артем Петров (Van Amersfoort Racing) - 18-м. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера - Мик Шумахер - финишировал 10-м.

Третья гонка этапа пройдет позже в воскресенье.

Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари".