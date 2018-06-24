Мазепин финишировал пятым во второй гонке этапа GP3 во Франции

ТАСС, 24 июня. Российский пилот команды ART Никита Мазепин занял пятое место во второй гонке второго этапа серии GP3, который прошел во Франции.

Победу одержал британец Каллум Илотт (ART), вторым финишировал бразилец Педро Пике (Trident), третьим - австралиец Джоуи Моусон (Arden). В первой гонке, которая прошла в субботу, Мазепин занял третье место.

После двух этапов в общем зачете лидирует француз Антуан Юбер (ART), в активе которого 63 очка. Мазепин занимает второе место с 49 очками, третьим идет француз Жулиано Алези (Trident) - 42.

Следующий этап пройдет в Австрии с 28 по 30 июня.

Мазепин является гонщиком программы развития команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". В 2013 году чемпионом GP3 стал российский гонщик Даниил Квят.