СМИ: теннисистка Макарова сыграет на Уимблдоне в паре со Звонаревой

ТАСС, 24 июня. Российская теннисистка Екатерина Макарова сыграет на третьем в сезоне турнире Большого шлема - Уимблдоне - в паре с соотечественницей Верой Звонаревой. Об этом сообщает портал Tennis.life.

Ранее сообщалось, что многолетний партнер Макаровой - Елена Веснина - пропустит Уимблдон из-за травмы колена.

Макарова выступает в паре с Весниной с 2012 года. В их активе три победы на турнирах Большого шлема - Открытом чемпионате Франции (2013 год), Открытом чемпионате США (2014) и Уимблдоне (2017). В 2016 году они выиграли Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На турнирах WTA пара побеждала 12 раз, на прошедшем в мае-июне Открытом чемпионате Франции россиянки впервые за долгое время выступили в разных парах.

Звонарева семь раз побеждала на турнирах WTA в парном разряде, также на ее счету 12 титулов в одиночном разряде. Она четыре раза побеждала на турнирах серии Большого шлема (дважды - в паре и дважды - в миксте).

Уимблдон пройдет со 2 по 15 июля.