FIAS: самбо набирает популярность и получает признание во всем мире

ХАММАМЕТ /Тунис/, 24 июня. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Самбо с каждым годом набирает все большую популярность во всем мире, география соревнований растет. Об этом рассказал корр. ТАСС исполнительный директор Международной федерации самбо (FIAS) Сергей Табаков в ходе чемпионата Африки, который проходит в тунисском городе Хаммамет.
"В этом году самбо отмечает свой 80-й день рождения. Нам очень приятно, что данный по-настоящему зрелищный и бескомпромиссный вид спорта продолжает получать международное признание, - отметил Табаков. - Самбо с каждым годом набирает все большую популярность, география соревнований также растет, хорошим примером этому являются многочисленные турниры и чемпионаты".
По словам собеседника, чемпионат Африки, как и другие соревнования, демонстрирует имеющийся интерес к самбо, а уровень подготовки отдельных атлетов свидетельствует о серьезной подготовительной работе. "С каждым годом уровень подготовки заметно растет, что придает зрелищности и привлекает новых поклонников", - добавил он.
Чемпионат Африки по самбо проходит с 23 по 25 июня в городе Хаммамет. За медали соревнований в различных весовых категориях борются спортсмены и спортсменки национальных сборных 15 африканских государств.
Исполнительный директор FIAS отметил, что самбо продолжает динамично развиваться во всем мире. Табаков вспомнил об отличной организации чемпионатов Азии и Европы, которые прошли с 11 по 13 мая в Монголии и с 18 по 20 мая в Греции, отметив высокий уровень подготовки и проведения турниров.
"География международных соревнований по самбо растет, регулярно проводятся различные региональные и международные турниры и чемпионаты, - сказал Табаков. - В ближайшем будущем состоится Панамериканский чемпионат по самбо, который пройдет с 22 по 23 июля в Мексике. В этом году самбо был впервые включен в программу летних Азиатских игр в Джакарте (продут с 31 августа по 1 сентября - прим. ТАСС)".
Самбо - российский национальный вид спорта, который появился в СССР в 1938 году. В настоящее время в состав FIAS, которая занимается развитием данного вида спорта, входят 88 национальных федераций.
Первый чемпионат Европы по самбо состоялся в 1972 году в Риге (Латвия), первый чемпионат мира - в 1973 году в Тегеране (Иран). В 2003 году самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.