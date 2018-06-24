FIAS: самбо набирает популярность и получает признание во всем мире

ХАММАМЕТ /Тунис/, 24 июня. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Самбо с каждым годом набирает все большую популярность во всем мире, география соревнований растет. Об этом рассказал корр. ТАСС исполнительный директор Международной федерации самбо (FIAS) Сергей Табаков в ходе чемпионата Африки, который проходит в тунисском городе Хаммамет.

"В этом году самбо отмечает свой 80-й день рождения. Нам очень приятно, что данный по-настоящему зрелищный и бескомпромиссный вид спорта продолжает получать международное признание, - отметил Табаков. - Самбо с каждым годом набирает все большую популярность, география соревнований также растет, хорошим примером этому являются многочисленные турниры и чемпионаты".

По словам собеседника, чемпионат Африки, как и другие соревнования, демонстрирует имеющийся интерес к самбо, а уровень подготовки отдельных атлетов свидетельствует о серьезной подготовительной работе. "С каждым годом уровень подготовки заметно растет, что придает зрелищности и привлекает новых поклонников", - добавил он.

Чемпионат Африки по самбо проходит с 23 по 25 июня в городе Хаммамет. За медали соревнований в различных весовых категориях борются спортсмены и спортсменки национальных сборных 15 африканских государств.

Самбо продолжает развиваться на международном уровне

Исполнительный директор FIAS отметил, что самбо продолжает динамично развиваться во всем мире. Табаков вспомнил об отличной организации чемпионатов Азии и Европы, которые прошли с 11 по 13 мая в Монголии и с 18 по 20 мая в Греции, отметив высокий уровень подготовки и проведения турниров.

"География международных соревнований по самбо растет, регулярно проводятся различные региональные и международные турниры и чемпионаты, - сказал Табаков. - В ближайшем будущем состоится Панамериканский чемпионат по самбо, который пройдет с 22 по 23 июля в Мексике. В этом году самбо был впервые включен в программу летних Азиатских игр в Джакарте (продут с 31 августа по 1 сентября - прим. ТАСС)".

Самбо - российский национальный вид спорта, который появился в СССР в 1938 году. В настоящее время в состав FIAS, которая занимается развитием данного вида спорта, входят 88 национальных федераций.

Первый чемпионат Европы по самбо состоялся в 1972 году в Риге (Латвия), первый чемпионат мира - в 1973 году в Тегеране (Иран). В 2003 году самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.