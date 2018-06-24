Маркелов финишировал 14-м во второй гонке этапа "Формулы-2" во Франции

ТАСС, 24 июня. Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов занял 14-е место во второй гонке пятого этапа серии "Формула-2", который завершился во Франции.

Победу одержал голландец Ник де Врис (Prema), вторым финишировал швейцарец Луи Делетраз (Charouz Racing System), третьим - итальянец Лука Гиотто (Campos). Партнер Маркелова по Russian Time японец Тадасуке Макино сошел с дистанции из- за технических проблем.

После пяти этапов в личном зачете лидирует британец Ландо Норрис (Carlin), в активе которого 104 очка, следом за ним располагаются его соотечественник Джордж Расселл из ART (91) и де Врис (75). Маркелов занимает пятое место с 71 очком.

Следующий этап пройдет в Австрии с 29 июня по 1 июля.