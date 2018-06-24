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Шварцман финишировал седьмым в третьей гонке этапа европейской "Формулы-3" в Германии

Спорт
24 июня, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Победу одержал британец Даниэль Тиктум, вторым финишировал эстонец Юрий Випс, третьим - итальянец Маркус Армстронг

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ТАСС, 24 июня. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман занял седьмое место в третьей гонке третьего этапа европейской "Формулы-3", который завершился в немецком Нюрнберге.

Победу одержал британец Даниэль Тиктум (Motorpark), вторым финишировал эстонец Юрий Випс (Motorpark), третьим - итальянец Маркус Армстронг (Prema).

Россиянин Артем Петров (Van Amersfoort Racing) стал 12-м, Никита Троицкий (Carlin) сошел с дистанции. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера, Мик Шумахер, занял восьмое место.

После трех этапов в личном зачете лидирует Армстронг (101 очко). Шварцман идет 11-м (49), Троицкий - 19-м (2). Петров очков в нынешнем сезоне еще не набирал.

Следующий этап пройдет в Нидерландах с 13 по 15 июля.

Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари".

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