Сошников подписал односторонний контракт с клубом НХЛ "Сент-Луис"

ТАСС, 24 июня. Российский нападающий Никита Сошников подписал односторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом в Twitter написал агент игрока Дэн Милстейн.

Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Nikita Soshnikov signs 1 year, 1 way contract extension with @StLouisBlues . pic.twitter.com/71C13a5dTL — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 24 июня 2018 г.

Сошников выступает в НХЛ с 2016 года. В течение трех сезонов он играл в системе "Торонто", проведя в регулярных чемпионатах 70 матчей и набрав 14 очков за результативность (7 шайб + 7 передач). В феврале 2018 года он был обменян в "Сент-Луис". За "Сент-Луис" Сошников провел 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу.

В мае нападающий принял участие в чемпионате мира в составе сборной России, Сошников провел четыре матча на турнире в Дании, отметившись тремя результативными передачами. Российские хоккеисты завершили борьбу на стадии четвертьфинала чемпионата мира - 2018.