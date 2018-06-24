Футболист "Краснодара" Иван перешел на правах аренды в австрийский "Рапид"

ТАСС, 24 июня. Нападающий российского футбольного клуба "Краснодар" и сборной Румынии Андрей Иван проведет следующий сезон в составе венского "Рапида" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

В воскресенье клубы договорились о подписании арендного соглашения 21-летнего нападающего на сезон-2018/19 с правом выкупа.

Иван перешел в "Краснодар" летом 2017 года из румынского клуба "Университатя". По информации СМИ, российский клуб заплатил за футболиста около €3 млн. В сезоне-2017/18 нападающий провел за "Краснодар" девять матчей в различных турнирах и отметился одной голевой передачей.