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Футболист "Краснодара" Иван перешел на правах аренды в австрийский "Рапид"

Спорт
24 июня, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

В воскресенье клубы договорились о подписании арендного соглашения 21-летнего нападающего на сезон-2018/19 с правом выкупа

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ТАСС, 24 июня. Нападающий российского футбольного клуба "Краснодар" и сборной Румынии Андрей Иван проведет следующий сезон в составе венского "Рапида" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

В воскресенье клубы договорились о подписании арендного соглашения 21-летнего нападающего на сезон-2018/19 с правом выкупа.

Иван перешел в "Краснодар" летом 2017 года из румынского клуба "Университатя". По информации СМИ, российский клуб заплатил за футболиста около €3 млн. В сезоне-2017/18 нападающий провел за "Краснодар" девять матчей в различных турнирах и отметился одной голевой передачей.

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