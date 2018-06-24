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Бывший игрок МЮ Канчельскис считает, что нельзя судить о сборной России по двум матчам ЧМ

Спорт
24 июня, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) на групповом этапе турнира

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ТАСС, 24 июня. Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что не стоит судить о сборной России по футболу всего лишь по двум матчам на чемпионате мира. Его слова приводит "Газета.Ru".

Сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) на групповом этапе чемпионата мира. Таким образом, россияне вышли в 1/8 финала, где сыграют с одной из команд группы В.

"Первые два матча - не показатель. Например, ту же Саудовскую Аравию обыграла бы любая команда из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это ведь не футболисты, а детский сад. Я смотрел на их игру с Россией и просто смеялся: они не могли отдать друг другу пас, допускали нелепые ошибки", - сказал Канчельскис.

В понедельник сборная России проведет матч со сборной Уругвая за первое место в группе А. Матч начнется в 17:00 мск на "Самара-Арене".

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