Бывший игрок МЮ Канчельскис считает, что нельзя судить о сборной России по двум матчам ЧМ

ТАСС, 24 июня. Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что не стоит судить о сборной России по футболу всего лишь по двум матчам на чемпионате мира. Его слова приводит "Газета.Ru".

Сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) на групповом этапе чемпионата мира. Таким образом, россияне вышли в 1/8 финала, где сыграют с одной из команд группы В.

"Первые два матча - не показатель. Например, ту же Саудовскую Аравию обыграла бы любая команда из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это ведь не футболисты, а детский сад. Я смотрел на их игру с Россией и просто смеялся: они не могли отдать друг другу пас, допускали нелепые ошибки", - сказал Канчельскис.

В понедельник сборная России проведет матч со сборной Уругвая за первое место в группе А. Матч начнется в 17:00 мск на "Самара-Арене".