Карякин занял второе место на этапе Гран-тура по шахматам в Париже

ТАСС, 24 июня. Россиянин Сергей Карякин стал вторым на этапе Гран-тура по шахматам, который завершился в Париже.

Российский гроссмейстер набрал 21,5 очка. Победителем стал американец Хикару Накамура (23). Третье место занял его соотечественник Уэсли Со (21). Следом идут армянин Левон Аронян (20), француз Максим Вашье-Лаграв (19,5), индиец Вишванатан Ананд (17), россиянин Александр Грищук (16), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (15,5), американец Фабиано Каруана (13,5), россиянин Владимир Крамник (13).

Призовой фонд парижского этапа Гран-тура составил $150 тыс. Гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы и 18 туров в блиц.