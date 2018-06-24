В Твери завершился кубок России по аквабайку

ТВЕРЬ, 24 июня. /ТАСС/. Первые международные соревнования по флайбордингу и состязания по фристайлу прошли в рамках Кубка России по аквабайку в Твери с 21 по 24 июня. Всего в Кубке приняли участие более 50 спортсменов со всей страны.

"Тверь является, наверное, третьей точкой развития аквабайка в России. Первое место, где зародился аквабайк - Санкт-Петербург, потом акцент переместился на Москву. В Тверской области аквабайк принимают уже в четвертый раз: первое событие - это этап Кубка мира по аквабайку, а сейчас три года подряд с 2016 года - Чемпионат и Кубок России", - рассказал ТАСС руководитель оргкомитета Кубка и Чемпионата России по аквабайку Андрей Краснов.

Он подчеркнул, что с правительством Тверской области у организаторов сложились очень хорошие взаимоотношения. Власти предоставили площадку на набережной городского сада, а также обеспечили безопасность и медицинское сопровождение всех мероприятий. "Площадка поднимается амфитеатром наверх в сторону городского сада, и людям очень удобно стоять и смотреть оттуда за соревнованиями, не мешая спортсменам", - отметил Краснов.

Первые два дня Кубка отвели для тренировок участников, а также работы технической и мандатной комиссии, а основные соревнования прошли на Волге 23 и 24 июня. Всего в Кубке приняли участие 53 спортсмена, 40 из которых - в дициплине слалом и кольцевых гонках, семь - во фристайле, а шесть - в соревнованиях по флайбордингу. Как уточнил руководитель оргкомитета, в частности, участвовали спортсмены из Сибири, Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Углича и Твери.

Флайбординг и фристайл

23 июня прошли состязания по дисциплине слалом - заезды на время, в каждом из которых соревнуются по два участника. Соревнования проводились по нескольким классификациям в зависимости от типа аквабайков (runabout - сидячий водный мотоцикл, ski division - водные мотоциклы без сиденья) и их мощностей. Самыми зрелищными событиями первого дня стали первые в мире международные соревнования по флайбордингу, а также традиционные состязания в дисциплине фристайл.

Флайбординг (гидрофлай) - это вид экстремального спорта, представляющий собой полеты и выполнение трюков на специальной доске (флайборде), приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключенным к флайборду гидроциклом. Сооснователь команды Mosfly, члены которой принимали участие в соревнованиях, Александр Барвинский рассказал ТАСС, что профессионально флайбордингом в России занимается около 15 человек.

"Очень часто со стороны кажется, что это невероятно сложно. Делать трюки требует определенных навыков, но просто встать, взлететь, научиться держать равновесие и делать первые повороты для среднестатистического человека - это вопрос 15 минут", - пояснил он.

Главный организатор Кубка России по аквабайку Михаил Ершов после окончания соревнований сообщил, что в следующем году планируется провести уже отдельные полноценные соревнования по флайбордингу. "Это были первые в истории официальные соревнования по флайборду. На будущий год уже мы проведем Кубок и Чемпионат России по флайборду", - сказал он.

Ершов также добавил, что самой зрелищной дисциплиной в традиционном аквабайке является фристайл. Участники в этом году показывали на соревнованиях самые сложные трюки в этой дисциплине, среди которых несколько сальто подряд и вращение по косой оси.

"Я считаю, что всегда есть, куда двигаться. Надеюсь, что каждый год я буду расти в этом виде спорта и делать все более сложные элементы", - сказал после соревнований победитель в дисциплине фристайл Сергей Чемезов. Он отметил хорошую организацию соревнований. "Я уже пять лет занимаюсь профессионально. Моя главная цель - перебороть себя, а глобальная цель - стать чемпионом мира" - рассказал серебряный призер по дисциплине Арсений Матанцев.

Дождь и ночное фристайл-шоу

Участники первого дня соревнований смогли успешно перенести дождь и плавающих на воде уток, которых организаторы смогли увести подальше от аквабайков. Непогода также не смогла отпугнуть зрителей, которые следили за соревнованиями с набережной. После того, как были награждены победители и призеры соревнований, которые проходили 23 июня, жители Твери могли наблюдать ночное фристайл-шоу "Космическая Одиссея", устроенное флайбордистами.

Во второй день проводились кольцевые гонки, участников которых уже ожидала теплая и солнечная погода. В конце дня подвели итоги Кубка и наградили победителей и призеров гонок. На церемонии награждения Краснов сообщил, что следующие соревнования - Чемпионат России по аквабайку - продут в Геленджике с 6 по 9 сентября 2018 года. "Гидроавиасалон, который традиционно проходит в середине сентября, перенесли на даты Чемпионата", - добавил он.

ТАСС является генеральным информационным партнером Кубка.