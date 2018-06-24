Астахова пока не определилась со своим будущим после завершения карьеры фигуристки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Кристина Астахова, завершившая карьеру фигуристки, еще не определилась со свои будущим. Об этом Астахова рассказала ТАСС.

В воскресенье партнер Астаховой Алексей Рогонов сообщил в Instagram, что 21-летняя фигуристка приняла решение завершить карьеру.

"Чем я буду заниматься дальше, сейчас пока под вопросом - может, тренерская деятельность, может быть, шоу. Я еще не решила", - сказала Астахова.

Астахова выступала в паре с Рогоновым с мая 2014 года. Они четырежды становились третьими на этапах Гран-при. На Олимпийских играх - 2018 Астахова и Рогонов стали 12-ми, на чемпионате мира - 2018 - восьмыми.