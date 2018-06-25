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Коваленко-старший заявил, что его сын заслужил выбор на драфте НХЛ своей работой

Спорт
25 июня, 0:02 UTC+3 САМАРА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Отец игрока считает, что нападающий еще не готов играть в основной команде "Колорадо"

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Николай Коваленко

Николай Коваленко

© Юрий Кузьмин/ФХР/POOL/ТАСС

САМАРА, 25 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Локомотива" Николай Коваленко заслужил выбор на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) своей работой в последние годы. Такое мнение ТАСС по телефону высказал отец хоккеиста, олимпийский чемпион и серебряный призер Игр, выступавший в НХЛ Андрей Коваленко.

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Коваленко-младший был выбран "Колорадо" в шестом раунде драфта под 171-м номером, который прошел в минувшие выходные в Далласе. В минувшем сезоне нападающий стал победителем плей-офф Молодежной хоккейной лиги в составе "Локо". В регулярном сезоне в 33 матчах он набрал 31 очко (10 голов + 21 передача), а в плей-офф в 13 матчах набрал 12 очков (1+11). В Континентальной хоккейной лиге за "Локомотив" он провел в регулярном сезоне два матча, а в плей-офф - четыре игры.

"Его выбор на драфте - это большой плюс для него и отображение его вложения в работу и души в хоккей. Я вдвойне рад, что его выбрал "Колорадо", поскольку я играл в этом клубе, знаю эту систему, - сказал он. - Я видел немало больших игроков, которые работают в этой системе, и общался с ними. В любом случае, праздники закончились, скоро начнутся трудовые будни, так как осталось всего 10 дней отдыха, и Коля скоро должен быть в расположении своей команды".

Контракт с "Локомотивом" действует у Коваленко еще год. "Самое главное, ты должен быть готов играть на таком уровне, который есть в НХЛ. Пока я считаю, что Коля не готов играть в основной команде, поэтому будем смотреть, что будет через год", - сказал Коваленко-старший.

"Я ему сказал, чтобы он сильно не обольщался, что он должен играть за "Локомотив" и в предстоящий сезон показать все, на что способен. А через год мы подумаем над продолжением карьеры, сядем вместе и пообщаемся. Коля всегда сам принимал решения, но не стеснялся ко мне подходить за советом. Думаю, что в этот раз он его сам не примет, а обязательно посоветуется со мной", - подчеркнул отец.

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