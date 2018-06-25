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Бывший игрок МЮ Канчельскис назвал матч Россия - Уругвай репетицией перед 1/8 финала ЧМ

Спорт
25 июня, 3:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В понедельник сборные России и Уругвая определят победителя группы А

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ТАСС, 25 июня. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что матч между сборными России и Уругвая будет репетицией перед 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Его слова приводит "Газета.Ru".

В понедельник сборная России проведет матч с командой Уругвая за лидерство в группе А. Матч начнется в 17:00 мск на стадионе "Самара-Арена".

"Матч с Уругваем - это репетиция перед плей-офф, поэтому необходимо играть в тот футбол, который мы показали на старте чемпионата. Нужно продолжить использовать эту атакующую схему", - сказал Канчельскис.

Сборная России обыграла команды Саудовской Аравии и Египта (5:0; 3:1) на групповом этапе. Таким образом, россияне квалифицировались в 1/8 финала, где сыграют с одной из команд группы В, где на путевку в плей-офф претендуют сборные Испании, Португалии и Ирана.

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