Защитник Джон Карлсон подписал новый восьмилетний контракт с клубом НХЛ "Вашингтон"

ТАСС, 25 июня. Американец Джон Карлсон подписал новое соглашение с клубом "Вашингтон". Контракт с 28-летним защитником рассчитан на восемь лет, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Карлсон будет получать $8 млн за сезон. В регулярном чемпионате сезона-2017/18 хоккеист установил личный бомбардирский рекорд и стал самым результативным защитником лиги, набрав 68 очков (15 шайб + 53 передачи). В матчах плей-офф на его счету 20 очков (5+15) в 24 играх.

Джон Карлсон был выбран столичным клубом в первом раунде драфта 2008 года под общим 27-м номером.

"Вашингтон" в июне выиграл финальную серию плей-офф НХЛ с "Вегасом" со счетом 4-1. Столичный клуб впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Капитан клуба, россиянин Александр Овечкин, стал лучшим снайпером плей-офф и был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.