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Бывший игрок "Рубина" Шаронов считает, что ЧМ в России поможет в развитии футбола в стране

Спорт
25 июня, 5:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В понедельник сборная России проведет матч с командой Уругвая, соперники определят победителя группы А

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ТАСС, 25 июня. Бывший защитник казанского "Рубина" Роман Шаронов считает, что проведение чемпионата мира в России поможет стране в развитии футбола. Его слова приводит "Газета.Ru".

"Чемпионат мира важен с точки зрения отношения к футболу. На данный момент он в России переживает не лучшие времена. Надеюсь, что проведение такого турнира даст толчок к развитию футбола в стране", - сказал Шаронов.

Сборная России обыграла команды Саудовской Аравии и Египта (5:0; 3:1) на групповом этапе. Таким образом, россияне квалифицировались в 1/8 финала, где сыграют с одной из команд группы В, где на две путевки в плей-офф претендуют сборные Испании, Португалии и Ирана.

В понедельник сборная России проведет матч с командой Уругвая, соперники определят победителя группы А. Матч начнется в 17:00 мск на стадионе "Самара-Арена".

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