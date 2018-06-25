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Надаль сместил Федерера с первого места рейтинга АТР

Спорт
25 июня, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В воскресенье швейцарец не сумел защитить титул на турнире в Галле

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA-EFE/LUKAS COCH

ТАСС, 25 июня. Испанец Рафаэль Надаль возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на официальном сайте организации.

Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера, который в воскресенье не смог защитить титул на турнире в немецком Галле, проиграв в финале 21-летнему хорвату Борне Чоричу. Надаль в третий раз за год сместил Федерера с первой строчки.

Лучший из россиян, Андрей Рублев, опустился с 32-го на 34-е место.

Рейтинг ATP от 25 июня:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков,

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 8720,

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5755,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5080,

5 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5060,

6 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4780,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3835,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3635,

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110,

10 (10). Джон Изнер (США) - 3070…

21 (34). Борна Чорич (Хорватия) - 1745...

34 (32). Андрей Рублев (Россия) - 1281…

40 (36). Карен Хачанов (Россия) - 1130…

59 (53). Даниил Медведев (Россия) - 917…

82 (76). Евгений Донской (Россия) - 706…

100 (94). Михаил Южный (Россия) - 571.

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