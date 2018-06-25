Мария Шарапова опустилась на 24-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 25 июня. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 23-го места на 24-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Шарапова на прошедшей неделе не принимала участия в турнирах в WTA.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохранила румынка Симона Халеп, вслед за ней расположились датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса. Лучшая из россиянок - Дарья Касаткина - сохранила 14-ю строчку.

Рейтинг WTA от 25 июня:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 7970 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6745

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6550

4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5463

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5250

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4960

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4685

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610

9 (9). Винус Уильямс (США) - 3971

10 (10). Мэдисон Киз (США) - 3536…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3125…

24 (23). Мария Шарапова (Россия) - 1943…

29 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1596…

35 (34). Екатерина Макарова (Россия) - 1330…

49 (50). Елена Веснина (Россия) - 1060…

57 (58). Светлана Кузнецова (Россия) - 964.