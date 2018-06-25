Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мария Шарапова опустилась на 24-е место в рейтинге WTA

Спорт
25 июня, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В первой десятке рейтинга изменений не произошло

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

ТАСС, 25 июня. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 23-го места на 24-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Шарапова на прошедшей неделе не принимала участия в турнирах в WTA.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидерство сохранила румынка Симона Халеп, вслед за ней расположились датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса. Лучшая из россиянок - Дарья Касаткина - сохранила 14-ю строчку.

Рейтинг WTA от 25 июня:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 7970 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6745

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6550

4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5463

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5250

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4960

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4685

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610

9 (9). Винус Уильямс (США) - 3971

10 (10). Мэдисон Киз (США) - 3536…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) - 3125…

24 (23). Мария Шарапова (Россия) - 1943…

29 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1596…

35 (34). Екатерина Макарова (Россия) - 1330…

49 (50). Елена Веснина (Россия) - 1060…

57 (58). Светлана Кузнецова (Россия) - 964.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шарапова, Мария Юрьевна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В горах Дагестана нашли тела двух пропавших девочек
2
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
6
Роналду попросил иранских фанатов не шуметь у отеля перед матчем ЧМ
7
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости