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Гонщик Карякин планирует создать электрический багги для участия в ралли

Спорт
25 июня, 11:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, июня. /ТАСС

По словам гонщика, за электрическими автомобилями - будущее

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/ERNESTO ARIAS

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Победитель ралли- марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин планирует со своей командой разработать электрический багги для участия в ралли. Об этом он сообщил журналистам.

"Сейчас нас ждет "Шелковый путь", ралли начнется 20 июля в Астрахани, сначала гонка будет проводиться в России, а вторая часть - в сентябре в Китае, - сказал Карякин. - Я буду участвовать на багги, силами нашей команды - инженеров, конструкторов - мы построили новую машину. После того, как мы закончили проектирование, мы полностью отдали все в производство на площадку в нашей области и получили готовый продукт, который смогли собрать буквально за две недели. Очень горжусь таким уровнем инжиниринга, который мы имеем в команде, конечно же, мы будем применять его дальше и планируем в будущем создать свой электрический багги, я считаю, что электрические автомобили - это будущее, и мы хотим отработать эту технологию уже на боевых машинах, на багги, чтобы участвовать в них в ралли".

Ранее сообщалось, что изначально старт "Шелкового пути" был запланирован на 15 июля в китайском городе Сиане, а финиш - 29 июля в Москве. Позже организаторы ралли объявили о внесении изменений в маршрут, который будет поделен на две части: первая состоится в России с 20 по 27 июля (старт в Астрахани), а вторая - в сентябре на территории Китая.

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