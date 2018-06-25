"Сочи" может начать сезон не на стадионе "Фишт" из-за проблем с обеспечением безопасности

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. "Сочи" может начать первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не на стадионе "Фишт" из-за проблем с обеспечением безопасности на матчах. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

В начале июня было объявлено о переезде "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи и переименовании клуба в ФК "Сочи". Позднее власти Краснодарского края и руководство футбольного клуба объявили, что переговоры по использованию стадиона "Фишт" в качестве основной арены для проведения домашних матчей "Сочи" находятся в завершающей стадии.

"С нашей стороны требуется большая подготовка для проведения российских матчей, - сказал Рубашко. - В том числе подготовка стюардов и обеспечение безопасности. Мы не успеем на должном уровне организовать обеспечение безопасности. Нам надо подготовиться, и все критерии должны быть выполнены на высочайшем уровне".

Стадион "Фишт" принимает матчи чемпионата мира, последний из которых состоится 7 июля. Первенство ФНЛ стартует 17 июля. В первом туре "Сочи" примет московский "Спартак-2".

"Из-за того, что там сейчас проходит чемпионат мира, мы чисто технически не можем этим заниматься. У нас есть резервный стадион "Юг Спорт", там будет проще [обеспечить безопасность]. Мы ведем работу в этом направлении, пока каких-то сроков давать не хочется, кое-какие решения принимаются уже по мере возможности, в частности с пожарными. Нам нужно время, и мы все наладим, все будет нормально", - отметил генеральный директор.

Петербургское "Динамо" завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте.