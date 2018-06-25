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Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе

Спорт
25 июня, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Дзюба 19 июня после забитого гола в матче с командой Египта (3:1) отпраздновал гол, выполнив воинское приветствие

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 25 июня. Болельщики разных стран перед матчем заключительного тура группового раунда чемпионата мира по футболу Россия - Уругвай отдали честь нападающему сборной России Артему Дзюбе. Видеозапись с болельщиками, выполняющими воинское приветствие и желающими удачи российской команде, опубликовано пресс-службой национальной сборной в Twitter.

Дзюба 19 июня после забитого гола в матче с командой Египта (3:1) отпраздновал гол, выполнив воинское приветствие.

На счету Дзюбы на чемпионате мира - 2018 два мяча. Матч Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре, начало - 17:00 мск. Обе команды обеспечили себе выход в 1/8 финала, сборной России нужно не проиграть, чтобы занять первое место в группе.

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