Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе

ТАСС, 25 июня. Болельщики разных стран перед матчем заключительного тура группового раунда чемпионата мира по футболу Россия - Уругвай отдали честь нападающему сборной России Артему Дзюбе. Видеозапись с болельщиками, выполняющими воинское приветствие и желающими удачи российской команде, опубликовано пресс-службой национальной сборной в Twitter.

Болельщики «отдали честь» Артёму Дзюбе!



Перед встречей с национальной командой Уругвая болельщики разных стран отдали честь Артеме Дзюбе, а также пожелали удачи не только форварду, но и остальным игрокам сборной!

#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/BvGewaHsdS — Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.

Дзюба 19 июня после забитого гола в матче с командой Египта (3:1) отпраздновал гол, выполнив воинское приветствие.

На счету Дзюбы на чемпионате мира - 2018 два мяча. Матч Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре, начало - 17:00 мск. Обе команды обеспечили себе выход в 1/8 финала, сборной России нужно не проиграть, чтобы занять первое место в группе.