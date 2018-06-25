Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе

ТАСС, 25 июня. Болельщики разных стран перед матчем заключительного тура группового раунда чемпионата мира по футболу Россия - Уругвай отдали честь нападающему сборной России Артему Дзюбе. Видеозапись с болельщиками, выполняющими воинское приветствие и желающими удачи российской команде, опубликовано пресс-службой национальной сборной в Twitter.
Болельщики «отдали честь» Артёму Дзюбе!— Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.
Перед встречей с национальной командой Уругвая болельщики разных стран отдали честь Артеме Дзюбе, а также пожелали удачи не только форварду, но и остальным игрокам сборной!
#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/BvGewaHsdS
Дзюба 19 июня после забитого гола в матче с командой Египта (3:1) отпраздновал гол, выполнив воинское приветствие.
На счету Дзюбы на чемпионате мира - 2018 два мяча. Матч Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре, начало - 17:00 мск. Обе команды обеспечили себе выход в 1/8 финала, сборной России нужно не проиграть, чтобы занять первое место в группе.