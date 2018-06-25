Суд признал АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" банкротом

ТАСС, 25 июня. Арбитражный суд Москвы 20 июня признал банкротом автономную некоммерческую организацию (АНО) "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" (Москва). Об этом сообщается в решении суда, опубликованном на сайте организации.

Арбитражный суд рассматривал иск по заявлению индивидуального предпринимателя Алексея Сорокина.

В решение отмечается, что суд открыл в отношении организации конкурсное производство сроком на шесть месяцев и снял ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего должника о результатах проведения конкурсного производства назначено на 17 декабря 2018 года. Решение может быть обжаловано в месячный срок, а в части утверждения конкурсного управляющего должника - в десятидневный срок.

Летом 2017 года АНО "ОХК "Динамо" перестало выплачивать зарплату персоналу и игрокам. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присвоила большинству игроков клуба статус неограниченно свободных агентов. Всероссийское физкультурно- спортивное общество "Динамо" создало новое юридическое лицо ООО "ХК "Динамо" и подписало контракты с хоккеистами.