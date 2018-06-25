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Бывший чемпион Bellator Минаков проведет следующий бой осенью

Спорт
25 июня, 13:50 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Минаков последний поединок провел в декабре прошлого года, нокаутировав американца Тони Джонсона

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Виталий Минаков

Виталий Минаков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион организации Bellator россиянин Виталий Минаков проведет следующий бой осенью в организации Fight Nights Global (FNG) или в RCC Boxing. Об этом ТАСС сообщил руководитель FNG Камил Гаджиев.

"Минаков проведет следующий бой, предположительно, осенью. Пока соперника нет, бой пройдет в Fight Nights Global или в RCC", - сказал собеседник агентства.

Минаков последний поединок провел в декабре прошлого года, нокаутировав американца Тони Джонсона. Всего на счету россиянина 21 победа и ни одного поражения в ММА.

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