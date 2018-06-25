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Путин поздравил с юбилеем двукратного олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина

Спорт
25 июня, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Боксеру исполнилось 80 лет

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона по боксу Бориса Лагутина, отметив, что имя спортсмена, одержавшего 287 побед в 298 боях, хорошо известно поклонникам этого вида спорта.

"Ваше имя хорошо известно поклонникам бокса и каждому, кто стремится добиться успеха в этом зрелищном виде спорта. За годы триумфальной карьеры вы одержали немало ярких, незабываемых побед на соревнованиях самого высокого уровня, дважды становились олимпийским чемпионом", - говорится в телеграмме президента, опубликованной в понедельник на сайте Кремля. Путин пожелал Лагутину здоровья и всего наилучшего.

Борис Лагутин родился 24 июня 1938 года в Москве, начал заниматься боксом в 15 лет в секции "Крылья Советов" под руководством Владимира Тренина.

На внутрисоветских соревнованиях Лагутин представлял добровольные спортивные общества (ДСО) "Труд" и "Спартак". В 1959, 1961-1964 и 1968 годах становился чемпионом СССР в весовой категории до 71 кг. В 1960 году занял на чемпионате страны второе место.

В 1960 году Лагутин завоевал бронзовую медаль на XVII летних Олимпийских играх в Риме. В дальнейшем дважды становился олимпийским чемпионом - в 1964 году (Токио) и 1968 году (Мехико). Он также дважды выигрывал чемпионат Европы по боксу - в 1961 году в Белграде и 1963 году в Москве.

Лагутин завершил карьеру в 1968 году. 

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