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Вернер: чемпионат мира по футболу в России полон сюрпризов, но это нормальное явление

Спорт
25 июня, 14:53 UTC+3 ВАТУТИНКИ область/ 25, июня. /ТАСС

Сборная Германии в субботу в Сочи в матче группы F одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1

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Тимо Вернер (справа)

Тимо Вернер (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер считает, что большое количество сюрпризов на чемпионате мира в России является абсолютно нормальным явлением. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Бывает такое, что на чемпионате мира преподносится достаточно много сюрпризов, когда фавориты ставят себя в затруднительное положение. Да, в этом году на чемпионате мира в России достаточно много таких неожиданностей, однако это абсолютно нормальное явление. Аргентина, Бразилия, Франция - все эти команды когда-то имели определенные проблемы на групповом этапе, поэтому для меня это не в новинку. Нашей главной задачей является не отвлекаться на подобные факты, а готовиться от игры к игре, чтобы претендовать на самые высокие места", - сказал Вернер.

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Сборная Германии в субботу в Сочи в матче группы F одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1.

"Эмоции после победы над командой Швеции не передать словами, после этого матча мы еще больше сплотились как команда. У меня были слезы на глазах, ведь именно в эти минуты ощущаешь, что чемпионат мира это тот турнир, в котором выступление за свою национальную сборную не стоит никаких денег и его абсолютно нельзя ни с чем сравнивать. Я очень хочу начать забивать голы, быть полезным для своей команды и в ближайшее время приложу для этого все усилия", - сказал Вернер.

Немецкая команда сыграет свой заключительный матч группового этапа 27 июня - в Казани против сборной Южной Кореи.

"Нас ждет сложный и ответственный матч против команды Южной Кореи. Всем известно, что наш соперник предпочитает играть на высоких скоростях и отлично готов физически. Все футболисты сборной Германии прекрасно отдают себе отчет, что поражение в матче будет сравнимо с провалом, поэтому сейчас у нас максимальная концентрация на предстоящем сопернике".

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