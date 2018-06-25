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Сборная России по гандболу сыграет с командами Франции и Германии на ЧМ-2019

Спорт
25 июня, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Россияне также сыграют в группе А со сборными Сербии, Бразилии и Южной Кореи

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ТАСС, 25 июня. Сборная России по гандболу встретится с командами Франции и Германии на групповом этапе чемпионата мира - 2019. Об этом стало известно по итогам жеребьевки.

Россияне также сыграют в группе А со сборными Сербии, Бразилии и Южной Кореи.

Составы остальных групп:

Группа В: Испания, Хорватия, Македония, Исландия, Бахрейн, Япония;

Группа С: Дания, Норвегия, Австрия, Тунис, Чили, Саудовская Аравия;

Группа D: Швеция, Венгрия, Катар, Аргентина, Египет, Ангола.

Чемпионат мира пройдет 9-27 января в Дании и Германии. Действующими чемпионами мира являются французы. Российская команда на мировом первенстве 2017 года заняла 12-е место, проиграв в 1/8 финала словенцам.

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