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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры

Спорт
25 июня, 15:10 UTC+3

Биатлонистка рассказала, что не сможет совмещать профессиональный спорт с воспитанием дочери

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Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

© AP/Sergei Grits

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завершила карьеру. Об этом 31-летняя спортсменка объявила на пресс-конференции в Минске.

"По окончании сезона я постоянно пыталась найти компромисс, который позволил бы мне совмещать воспитание ребенка с карьерой, но я не нашла решения. Я завершаю карьеру, время в большом спорте было незабываемым, и я хочу поблагодарить всех, кто был рядом, кто встретился мне на этом пути, потому что каждый, кто был со мной, помогал мне. Хочу сказать спасибо моим невероятным болельщикам, вы потрясающие", - сказала Домрачева.

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Домрачева является единственной биатлонисткой, четыре раза завоевавшей золото Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи она выиграла гонку преследования, индивидуальную гонку и масс-старт. В 2018 году в Пхёнчхане завоевала золото в составе сборной Белоруссии в эстафете, также в ее активе бронза Олимпиады 2010 года в Ванкувере в индивидуальной гонке и серебро Пхёнчхана в масс-старте. Домрачева является двукратной чемпионкой мира, четырежды она завоевывала серебро на мировых первенствах, один раз - бронзу.

Домрачева выступала в Кубке мира с сезона-2006/07. В своем третьем сезоне она впервые поднялась на подиум на этапах Кубка мира, а в сезоне-2009/10 выиграла спринтерскую гонку и гонку преследования в финском Контиолахти. В 2012 и 2013 годах Домрачева заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в 2014 году - третье место. А в сезоне-2014/15 стала обладательницей Большого хрустального глобуса.

Домрачева пропустила сезон-2015/16, а также начало следующего. 16 июля 2016 года белоруска вышла замуж за восьмикратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. 1 октября 2016 года у пары родилась дочь Ксения.

В прошедшем сезоне Домрачева выиграла шесть гонок на этапах Кубка мира, один раз заняла второе место и дважды стала третьей. На Олимпиаде-2018 в тренерский штаб сборной Белоруссии входил Бьорндален, который не смог квалифицироваться на соревнования. В апреле норвежец объявил о завершении карьеры.

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