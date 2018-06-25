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"Луч-Энергия", "Ротор-Волгоград" и "Олимпиец" сменят названия перед стартом сезона ФНЛ

Спорт
25 июня, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Первый тур Футбольной национальной лиги сезона-2018/19 стартует 17 июля

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ТАСС, 25 июня. Владивостокский клуб "Луч-Энергия", "Ротор-Волгоград" и нижегородский "Олимпиец" поменяют свои названия перед стартом следующего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс- служба организации.

Клуб из Владивостока отбросит приставку и будет носить название "Луч". Волгоградская команда будет именоваться "Ротором", клуб уже носил это название в период с 1974 по 2015 год. "Олимпиец" с нового сезона будет переименован в "Нижний Новгород".

Первый тур ФНЛ сезона-2018/19 стартует 17 июля. В прошлом сезоне "Олимпиец" занял 12-е место в ФНЛ. "Луч- Энергия" и "Ротор-Волгоград" расположились в зоне вылета, но смогли сохранить прописку в ФНЛ из-за того, что ряд клубов не смог пройти лицензирование Российского футбольного союза.

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