Дарья Домрачева пока не планирует заниматься тренерской работой

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая объявила о завершении спортивной карьеры, пока не планирует заниматься тренерской работой. Об этом она сообщила в понедельник на пресс-конференции в национальном олимпийском комитете.

"На данный момент я не рассматриваю возможность продолжения своего спортивного пути в качестве тренера", - сказала она. Отвечая на вопрос, какие у нее планы на будущее, Домрачева сказала: "Каких-то конкретных планов нет. Хотелось бы отдохнуть от бешеного и сумасшедшего ритма, в котором я жила с шестилетнего возраста. Поживем - увидим".

По словам Домрачевой, время в большом спорте для нее будет незабываемым. "Я хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом, помогал мне на этом пути, потому что каждый, кто был рядом со мной на протяжении этих лет, в большей или меньшей степени способствовал моим достижениям, - сказала она. - Да, я завершаю свою спортивную карьеру с очень хорошими ощущениями. Конечно, можно возвращаться в какие-то соревнования, где что-то пошло не так, но в целом я довольна тем, как все для меня складывалось".

Спортсменка отметила, что рано или поздно жизнь в большом спорте заканчивается. "На сегодняшний день я чувствую, что это решение для меня верное. И очень надеюсь, что в том числе и президент страны [Александр Лукашенко], как и все мои болельщики, отнесется к этому решению с пониманием", - сказала Домрачева.

Домрачевой 3 августа исполнится 32 года. Она является единственной биатлонисткой, четыре раза завоевавшей золото Олимпийских игр. После Олимпиады в Сочи указом президента Белоруссии ей было присвоено звание Героя Беларуси. 16 июля 2016 года белоруска вышла замуж за восьмикратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. 1 октября 2016 года у пары родилась дочь Ксения.