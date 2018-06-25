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РУСАДА настаивает, чтобы все спортсмены России прошли образовательный антидопинговый курс

Спорт
25 июня, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Российское антидопинговое агентство обеспокоено ростом количества нарушений антидопинговых правил в 2018 году

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Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая

Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая

© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обеспокоено ростом количества нарушений антидопинговых правил в 2018 году по сравнению с прошлым годом и настоятельно рекомендует всем отечественным спортсменам пройти онлайн образовательный антидопинговый курс на сайте РУСАДА и получить соответствующий сертификат. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В рамках реализации национальной антидопинговой политики, а также в связи с увеличением количества нарушений антидопинговых правил в 2018 году (а на сегодняшний день эта цифра превышает количество нарушений за 2017 год) РУСАДА настоятельно рекомендует всем спортсменам пройти образовательный антидопинговый онлайн- курс на сайте РУСАДА и получить сертификат, - сказала Пахноцкая. - Особенно это касается тех, кто впервые был включен в пулы допинг-тестирования. На сегодняшний день количество спортсменов, находящихся в пуле и имеющих сертификат о прохождении обучения, составляет 14 процентов, что является крайне низким показателем".

"РУСАДА, со своей стороны, регулярно направляет соответствующие письма в национальные федерации, в которых просит обратить внимание на антидопинговое образование их спортсменов. Мы также направили проект документа о прохождении образовательного антидопингового курса для включения в рекомендации для общероссийских спортивных федераций по вопросам взаимодействия допингу в спорте", - добавила собеседница агентства.

По словам Пахноцкой, Всероссийские федерации керлинга и легкой атлетики, а также Паралимпийский комитет России уже обязали всех своих спортсменов, а также персонал сборных, пройти этот антидопинговый курс. Российский футбольный союз сделал прохождение антидопингового курса обязательным условием для персонала.

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