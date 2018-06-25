Домрачева рассказала, что принимала решение о завершении карьеры вместе с мужем

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева принимала решение о завершении спортивной карьеры вместе с мужем - норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, который также завершил карьеру в текущем году. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

"Супруг принял бы любое мое решение, даже если бы решила продолжить карьеру. Но если бы осталась в спорте, то мучилась бы сама, мучила своего ребенка и не смогла бы показать тот результат, который хотелось бы", - отметила Домрачева.

Говоря о том, где семья собирается жить, Домрачева сказала: "На данный момент в наших планах совмещать несколько мест проживания, пока нам позволяет это наш график жизни. А дальше, когда Ксении (дочери) придется идти в школу, конечно, нужно будет определяться более уже основательно. У нас еще есть несколько лет подумать, принимать решение будем, отталкиваясь от жизненных ситуаций", - отметила спортсменка.

Домрачевой 3 августа исполнится 32 года. Она является единственной биатлонисткой, четыре раза завоевавшей золото Олимпийских игр. После Олимпиады в Сочи указом президента Белоруссии ей было присвоено звание Героя Беларуси. 16 июля 2016 года белоруска вышла замуж за восьмикратного олимпийского чемпиона Бьорндалена, 1 октября 2016 года у пары родилась дочь Ксения.