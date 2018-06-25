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Баскетболист Хряпа покинул московский ЦСКА, в котором провел 13 сезонов

Спорт
25 июня, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Спортсмен провел за армейский клуб 611 матчей в течение 13 сезонов

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Виктор Хряпа

Виктор Хряпа

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 25 июня. Форвард Виктор Хряпа покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"За это время мне довелось поиграть и поработать вместе с замечательными партнерами, выдающимися тренерами, - сказал Хряпа. - Перечислять всех можно долго, но каждый достоин отдельной благодарности. В ЦСКА было множество достойных моментов, славных побед, переживаний, медалей и поднятых над головой кубков".

"Хочу также поблагодарить клуб, объединивший очень много людей, вместе с которыми мы ковали победы, - добавил он. - Особая благодарность нашим болельщикам, которые на протяжении всех этих лет поддерживали нас дома и на выезде, совершали долгие путешествия ради того, чтобы бороться вместе с командой на "Финалах четырех". Всегда буду вспоминать эту поддержку с особой теплотой".

Хряпа выступал за ЦСКА в 2002-2004, 2008-2018 гг. На счету 35-летнего форварда 611 матчей за армейский клуб в течение 13 сезонов. В составе столичной команды он стал чемпионом Евролиги (2 раза), России (11), Единой лиги ВТБ (6), обладателем Кубка России и Промокубка Единой лиги ВТБ. Он признавался самым ценным игроком плей-офф чемпионата России (2011), регулярного сезона (2009/10) и плей-офф (2012/13) Единой лиги ВТБ.

Также он выступал за "Химик" (Энгельс), "Автодор" (Саратов), "Портленд" и "Чикаго" (оба - Национальная баскетбольная ассоциация, НБА).
В составе сборной России Хряпа стал чемпионом Европы - 2007 и бронзовым призером европейского первенства 2011 года.

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