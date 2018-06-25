Спортивный комментатор Гомельский проведет открытую лекцию на ВДНХ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спортивный комментатор Владимир Гомельский выступит с открытой лекцией в рамках летней образовательной программы "Спортивные понедельники" на ВДНХ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе журфака МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Второго июля, в День спортивного журналиста, факультет журналистики МГУ начинает новый курс открытых лекций в рамках летней образовательной программы на ВДНХ. В период проведения чемпионата мира по футболу в России преподаватели факультета и спортивные журналисты расскажут о развитии индустрии спорта, обсудят современное состояние российской и зарубежной спортивной журналистики и поделятся опытом работы на самых ярких спортивных мероприятиях. Первым проведёт лекцию спортивный комментатор, преподаватель факультета журналистики МГУ Владимир Гомельский", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что лекции пройдут в павильоне "Рабочий и колхозница". Вход свободный, без предварительной регистрации.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.