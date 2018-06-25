Черчесов получит звание почетного гражданина Алагира, уроженцем которого является

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов получит звание почетного гражданина города Алагир в Северной Осетии, уроженцем которого является. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава администрации местного самоуправления Алагирского городского поселения Алексей Гоконаев.

"Станислав Черчесов заслужил это звание, а его родной Алагир сможет гордиться еще одним почетным гражданином", - сказал Гоконаев.

По его словам, в настоящее время на малой родине тренера сборную страны в игре с Уругваем поддерживают в районном доме культуры. Трансляция ведется на большом экране, вход бесплатный.

Самой высокогорной "фан-зоной" в стране по-прежнему остается Дигорское ущелье. Там на высоте 1770 м над уровнем моря старейшины вновь произнесли молитвы за удачную игру российской сборной.

Как рассказал ТАСС инициатор проведения трансляции, руководитель патриотического клуба "Родина" Тимур Карданов, на этот раз поддерживают команду России в селении Задалеск. Телевизор установили во дворе почитаемого осетинами святилища Задалески Нана - спасительницы аланского народа.