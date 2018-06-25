Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов получит звание почетного гражданина Алагира, уроженцем которого является

Спорт
25 июня, 18:40 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 25, июня. /ТАСС

Глава администрации местного самоуправления Алагирского городского поселения Алексей Гоконаев заявил, что тренер сборной России "заслужил это звание"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов получит звание почетного гражданина города Алагир в Северной Осетии, уроженцем которого является. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава администрации местного самоуправления Алагирского городского поселения Алексей Гоконаев.

"Станислав Черчесов заслужил это звание, а его родной Алагир сможет гордиться еще одним почетным гражданином", - сказал Гоконаев.

По его словам, в настоящее время на малой родине тренера сборную страны в игре с Уругваем поддерживают в районном доме культуры. Трансляция ведется на большом экране, вход бесплатный.

Самой высокогорной "фан-зоной" в стране по-прежнему остается Дигорское ущелье. Там на высоте 1770 м над уровнем моря старейшины вновь произнесли молитвы за удачную игру российской сборной.

Как рассказал ТАСС инициатор проведения трансляции, руководитель патриотического клуба "Родина" Тимур Карданов, на этот раз поддерживают команду России в селении Задалеск. Телевизор установили во дворе почитаемого осетинами святилища Задалески Нана - спасительницы аланского народа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Персоны
Черчесов, Станислав Саламович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
3
Черчесов объяснил выход Смольникова на матч с уругвайцами желанием дать отдых Фернандесу
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
7
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости