Фан-зона ЧМ-2018 в Калининграде сдержанно отреагировала на поражение российской сборной

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков, несмотря на рабочий день и дождливую погоду следившие за игрой сборных России и Уругвая в фан-зоне ЧМ-2018 в Калининграде, сдержанно отреагировали на поражение российской команды со счетом 0:3. Они расстроены и покидают площадку, но не теряют оптимизма, положительно оценивая усилия российских футболистов, сообщил корр. ТАСС с места событий.

"Не повезло, обидные три гола, но ребята молодцы, боролись пытались забивать даже вдесятером", - сказал ТАСС болельщик Юрий. "Будем ждать следующую игру, еще не все потеряно", - уверен приехавший в Калининград на игру Испания - Марокко из Казахстана Дмитрий.

В течение матча болельщики, заполнившие фан-зону, рассчитанную на 15 тыс. человек, активно поддерживали российскую команду, скандируя "Россия!" и не обращая на проливной дождь. После завершения игры дождь прекратился, но на площадке звучит печальная музыка.

Болельщики не теряют оптимизма. Они вышли на площадку перед фан-зоной с развернутым российским флагом. "Наши играли достойно", - сказал один из болельщиков Сергей. Расходясь болельщики обсуждают ход встречи, ошибки, допущенные игроками, спорят о том, была ли возможность изменить ход встречи.

Расстроены и полицейские

За ходом матча вместе с болельщиками в фан-зоне наблюдали сотрудники полиции. "Тоже болели и расстроены", - признался ТАСС один из полицейских, добавив, что вся игра прошла спокойно. Многие из гостей Калининграда, пришедшие в фан-зону выдвинулись в сторону стадиона "Калининград", где в 20:00 по местному времени (21:00 мск) пройдет матч Испания - Марокко.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Встреча Испания - Марокко станет третьей игрой группового этапа чемпионата на самой западной арене ЧМ-2018 в России. Завершающей игрой в регионе станет встреча команд Англии и Бельгии 28 июня. В субботу здесь состоялся матч Швейцария - Сербия (2:1), 16 июня прошла встреча сборных Хорватии и Нигерии (2:0). По данным калининградского центра туризма, на стадионе эти игры посмотрели более 64 тыс. болельщиков.