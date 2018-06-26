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Египетский комментатор скончался после матча ЧМ по футболу Саудовская Аравия - Египет

Спорт
26 июня, 1:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Во время матча у бывшего тренера каирского футбольного клуба "Замалек" случился сердечный приступ, позднее он скончался в больнице

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ТАСС, 26 июня. Бывший тренер каирского футбольного клуба "Замалек" Абдул Рахим Мохаммед Негма, комментировавший встречу между сборными Египта и Саудовской Аравии на чемпионате мира, скончался после матча. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Youm7.

Негма работал на одном из египетских телеканалов. Во время матча у него случился сердечный приступ. Комментатора госпитализировали, позднее он скончался в больнице.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Саудовской Аравии. Египтяне вели в счете, забив в середине первого тайма, на 45-й минуте саудовцы сравняли счет, а на пятой компенсированной ко второму тайме минуте вышли вперед.

Сборная Египта проиграла все три матча на чемпионате мира в России и завершила выступление на турнире.

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