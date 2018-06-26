Эксперт: сборная России по футболу может играть на чемпионате мира сильнее

ТАСС, 26 июня. Сборная России может играть сильнее на чемпионате мира - 2018. Такое мнение высказал бывший футболист национальной команды Евгений Бушманов, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В понедельник подопечные Станислава Черчесова уступили в своем заключительном матче группового этапа уругвайцам со счетом 0:3.

"Не стоит сильно расстраиваться из-за результата. Сегодня сложилось так. Команде необходимо проанализировать свои ошибки и готовиться к следующему матчу. Убежден, что наша сборная может сыграть сильнее", - сказал Бушманов.

Сборная России заняла второе место в группе А, набрав шесть очков. Команда квалифицировалась в 1/8 финала, где сыграет с испанцами. Матч состоится 1 июля на московском стадионе "Лужники", встреча начнется в 17:00 мск.