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Эксперт: сборная России по футболу может играть на чемпионате мира сильнее

Спорт
26 июня, 6:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В понедельник подопечные Станислава Черчесова уступили в своем заключительном матче группового этапа уругвайцам со счетом 0:3

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ТАСС, 26 июня. Сборная России может играть сильнее на чемпионате мира - 2018. Такое мнение высказал бывший футболист национальной команды Евгений Бушманов, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В понедельник подопечные Станислава Черчесова уступили в своем заключительном матче группового этапа уругвайцам со счетом 0:3.

"Не стоит сильно расстраиваться из-за результата. Сегодня сложилось так. Команде необходимо проанализировать свои ошибки и готовиться к следующему матчу. Убежден, что наша сборная может сыграть сильнее", - сказал Бушманов.

Сборная России заняла второе место в группе А, набрав шесть очков. Команда квалифицировалась в 1/8 финала, где сыграет с испанцами. Матч состоится 1 июля на московском стадионе "Лужники", встреча начнется в 17:00 мск.

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