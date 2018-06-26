Призер ОИ-2018 фристайлист Ридзик перенес операцию на мениске

ВОЛГОГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года фристайлист Сергей Ридзик перенес артроскопическую операцию в связи с травмой мениска и пропустит около месяца. Об этом спортсмен сообщил ТАСС по телефону.

"Не ясно, насколько давно я получил травму - небольшой разрыв мениска. Может быть, получил ее в Южной Корее (на Олимпиаде - прим. ТАСС), может раньше. Сейчас мне подшили мениск, почистили колено, восстановление, как говорят, займет месяц", - сказал Ридзик.

Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпийских играх в Пхёнчхане.