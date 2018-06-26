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Защитник "Хьюстона" Харден признан самым ценным игроком НБА в сезоне-2017/18

Спорт
26 июня, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Тренером года признан Дуэйн Кейси ("Торонто"), генеральным менеджером - Дэрил Мори ("Хьюстон")

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Джеймс Харден

© Richard Shotwell/Invision/AP

ТАСС, 26 июня. Защитник "Хьюстона" Джеймс Харден признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Среди претендентов на приз самому ценному игроку также значились Леброн Джеймс ("Кливленд") и Энтони Дэвис ("Нью- Орлеан"). В минувшем сезоне Харден стал лидером лиги по результативности, набирая в средней за и игру 30,4 очка, делая 8,8 передачи, 5,4 подбора и 1,8 перехвата.

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Лучшим игроком оборонительного плана признан Руди Гобер ("Юта"), самым прогрессирующим игроком - Виктор Оладипо ("Индиана"), новичком года - Бен Симмонс ("Филадельфия"), лучшим "шестым" игроком - Лу Уильямс ("Лос-Анджелес Клипперс"), тренером года - Дуэйн Кейси ("Торонто"), генеральным менеджером года - Дэрил Мори ("Хьюстон").

Приз за общественную деятельность получил Кевин Дюрант ("Голден Стэйт"), за жизненные достижения - Оскар Робертсон, за самоотверженность на площадке - Амир Джонсон ("Филадельфия"). Приз имени Крэйга Сэйгера получил Дикембе Мутомбо, лучшим одноклубником признан Джамал Кроуфорд ("Миннесота").

Сезон-2017/18 завершился 8 июня, когда "Голден Стэйт" в шестой раз стал чемпионом НБА. В регулярном чемпионате победил "Хьюстон".

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