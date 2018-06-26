Губернатор: калининградская "Балтика" должна стать лидером ФНЛ в предстоящем сезоне

ТАСС, 26 июня. Калининградская "Балтика" должна выйти на лидирующие позиции в новом сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом заявил в эфире телекомпании НТВ губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Я считаю, что задача клуба - занять первое-второе место", - сказал губернатор.

"Если сейчас смотреть на объемы бюджетов команд, то мы находимся со всеми примерно в одинаковых условиях", - сказал Алиханов, уточнив, что речь идет о порядка 350 млн рублей, включая 80 млн рублей бюджетных вложений. С точки зрения эффективности вложений, калининградская команда, по словам губернатора, показала один из лучших результатов среди команд лиги, что дает уверенность в достижении поставленных целей.

"Балтика" заняла пятое место в завершившемся сезоне ФНЛ. Перед клубом поставлена задача выйти в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).