Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор: калининградская "Балтика" должна стать лидером ФНЛ в предстоящем сезоне

Спорт
26 июня, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Антон Алиханов рассказал, что бюджет "Балтики" составляет примерно 350 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 июня. Калининградская "Балтика" должна выйти на лидирующие позиции в новом сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом заявил в эфире телекомпании НТВ губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Я считаю, что задача клуба - занять первое-второе место", - сказал губернатор.

"Если сейчас смотреть на объемы бюджетов команд, то мы находимся со всеми примерно в одинаковых условиях", - сказал Алиханов, уточнив, что речь идет о порядка 350 млн рублей, включая 80 млн рублей бюджетных вложений. С точки зрения эффективности вложений, калининградская команда, по словам губернатора, показала один из лучших результатов среди команд лиги, что дает уверенность в достижении поставленных целей.

"Балтика" заняла пятое место в завершившемся сезоне ФНЛ. Перед клубом поставлена задача выйти в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как выбрать вкусный хлеб
2
"Ъ": Кадыров предложил построить высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Турчак назвал санкции против единороссов подготовкой к избирательной кампании Порошенко
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Умер Андрей Дементьев
7
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости