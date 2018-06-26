В Северной Осетии планируют построить "Центр прогресса бокса"

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июня. /ТАСС/. Учебный и тренировочный "Центр прогресса бокса" планируют создать во Владикавказе. Как рассказал ТАСС заслуженный тренер России Виталий Сланов, строительством центра будет заниматься федерация бокса РФ, он станет первым на Северном Кавказе.

"Это будет масштабный центр, где смогут тренироваться, а также пребывать боксеры. Здесь же будут проходить подготовку и повышать квалификацию тренеры и судьи. Уже известно, что строительство будет вестись во Владикавказе", - сказал Сланов.

По его словам, по этому вопросу проходила встреча с руководством республики, в частности с главой региона Вячеславом Битаровым, который выразил готовность помочь в строительстве объекта.

В настоящее время идет подготовка к открытию 22 июля первого в России "Центра прогресса бокса". После этого начнется активная подготовка проекта строительства в Северной Осетии, который разрабатывается по аналогии с московским центром.

Одним из воспитанников осетинской школы бокса является Мурат Гассиев, который встретится 21 июля в Москве с украинским спортсменом Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии.