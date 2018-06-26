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ПКР по-прежнему не выполнил два критерия восстановления членства в МПК

Спорт
26 июня, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В период с 22 по 24 июня в немецком Бонне состоялось заседание исполкома Международного паралимпийского комитета

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ТАСС, 26 июня. Паралимпийский комитет России (ПКР) не достиг прогресса в вопросе выполнения двух оставшихся критериев восстановления членства организации в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

В период с 22 по 24 июня в немецком Бонне состоялось заседание исполкома МПК. Отмечается, что рабочая группа организации не предоставила обновленную информацию относительно ПКР, так как российская сторона не выполнила оставшиеся пункты дорожной карты - признание или опровержение доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном и восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов комиссии Макларена о якобы существовании в России допинговой системы. Российские паралимпийцы не смогли принять участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане выступили в неполном составе в нейтральном статусе.

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